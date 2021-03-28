Россиянам объяснили, как не переплачивать за услуги ЖКХ

Чтобы не переплачивать за услуги ЖКХ, нужно вовремя передавать показания счетчиков, даже нулевые. Об этом рассказала «Российская газета» со ссылкой на Мосжилинспекцию.

«Чтобы не оказаться в такой ситуации, всегда передавайте показания счетчиков — хоть нулевые, хоть примерные. Так у коммунальщиков не будет повода выставить вам счета по нормативам, а потом еще и насчитать по ним пени и штрафы», — сообщили в инспекции.

Однако директор некоммерческого партнерства «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева назвала еще одну причину, по которой может быть переплата, — это перетопы.

Эксперты подсчитали, что 20% поступающего в наши дома тепла — это тепло, которое нам не нужно. Бороться с этим можно, только если установить специальную аппаратуру погодного регулирования.

Несколько дней назад СМИ написали, что управляющие компании (УК) могут повысить стоимость услуг по содержанию многоквартирных домов. Подорожание может составить до 50%. Такой прогноз связан с принятием новых санитарных правил и норм, которые были утверждены еще в январе.