Россиянам объяснили, как не нужно записывать близких в телефоне | 360°

Общество 30 октября 2022, 10:11 Россиянам объяснили, как не нужно записывать близких в телефоне Маркетолог Бобровская: близких в телефоне не нужно записывать как «папа» и «мама» Unsplash

Читать 360tv в

Мошенники в сфере информационных технологий взламывают телефонную книгу на мобильном телефоне, поэтому номера близких людей не нужно записывать как «папа» и «мама». Об этом агентству «Прайм» сообщила маркетолог Ольга Бобровская.

«В социальной инженерии чаще всего применяют названия контактов как „папа“, „мама“, „сестра“ или „брат“, чтобы понятнее обозначать их. Проведав номера, злоумышленники звонят им, чтобы сообщить о якобы несчастном случае и выманить деньги», — пояснила она.

Реклама

Бобровская предложила маркировать близких в смартфоне под нетипичными названиями. Однако если мошенники все равно позвонят им с целью шантажа, лучше связаться с родными лично.

Реклама

Ранее IT-специалист Алексей Кубарев сообщил о появлении нового способа кражи персональной информации из смартфона. Если владелец забыл выключить Bluetooth, то он рискует утратить важную информацию, с помощью этой технологии и специального софта мошенники способны получить доступ к данным.