Россиянам объяснили, как не надо лечить простуду

Через несколько дней наступит осень — сезон простуд. Однако пытаться вылечить это недомогание «деревенской» медициной не стоит. Об этом рассказал врач-отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

Простуду многие ошибочно считают заболеванием, которое не требует врачебной помощи. Поэтому заболевшие пытаются лечиться самостоятельно с помощью методов народной» или «деревенской» медицины.

Однако некоторые методы могут сильно навредить, предупредил кандидат медицинских наук. Например, это относится к походу в баню.

«В бане и сауне высоченная температура, она провоцирует отек очень сильный. Отекают соустья (каналы рядом с носовой полостью — прим. ред.), и воспаление начинает проявляться еще сильнее», — рассказал он в интервью радиостанции Sputnik.

Это касается случаев, когда человек уже чувствует себя плохо и интуитивно понимает, что ему нужно лежать, но вместо этого идет в баню. Так же при простуде не нужно вставлять в ноздри ломтики лука или чеснока. Из-за этого может возникнуть сильное раздражение, которое еще сильнее спровоцирует воспаление и отек слизистой.