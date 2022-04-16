Россиянам объяснили, как не делать ненужных покупок

Сотрудники маркетинговых служб используют ухищрения в области раскладок товаров по полкам в магазинах. Kp.ru перечислил основные способы «развода» покупателей, склоняющих их делать незапланированные покупки.

Одним из основных приемов является способ смены мест товаров в рамках одного магазина. Посетитель, не нашедший любимого товара на знакомом месте, идет искать его по всему помещению и попутно «зацепляется» глазами за другие товары, которые ему изначально не были нужны.

Бесплатные тест-драйв в автосалонах или бесплатная консультация в стоматологии также используются для склонения посетителя к приобретению товара или услуги.

Главной задачей менеджеров является пригласить покупателя на свою территорию, так как 76% решений о покупке товара принимается в салоне магазина.

Людям некомфортно оставлять себя во внутреннем противоречии и, согласившись на бесплатную услугу в начале, им будет трудно отказать впоследствии.

Маркетолог Сергей Краснов призвал россиян не верить в информацию о возвращении больших скидок на товары в России. Он объяснил, что цена просто вернется к прежней после повышения из-за курсовой разницы.