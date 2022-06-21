Россиянам объяснили, как мошенники выбирают своих жертв

Мошенники, выбирая жертву, могут действовать наугад или же выбирать людей из определенной категории. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал эксперт по противодействию мошенничеству Алексей Сизов.

«Самый простой вектор — „повезет — не повезет“. Это звонки всем подряд, чьи данные есть у злоумышленников в достаточном объеме для реализации той или иной противоправной схемы», — отметил эксперт.

Сейчас для обмана и манипуляций мошенники часто выбирают темы разных новых выплат, индексаций, иногда — пожертвований. Жертвами часто становятся люди среднего и старшего возраста.

Иногда мошенники работают по более узким группам людей.

«Например, произошла некая специфическая утечка данных, благодаря которой можно получить сведения, в каком банке обслуживается жертва и какие [банковские] продукты у нее есть. Тогда мошенники подстраиваются под схему работы конкретного кредитного учреждения, под определенную группу клиентов, чтобы быть максимально погруженными в специфику того или иного продукта, в рамках которого планируется осуществить противоправные действия», — объяснил Сизов.