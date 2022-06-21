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    21 июня 2022, 15:03

    Россиянам объяснили, как мошенники выбирают своих жертв

    Полина Гребенщикова

    Мошенники, выбирая жертву, могут действовать наугад или же выбирать людей из определенной категории. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал эксперт по противодействию мошенничеству Алексей Сизов.

    «Самый простой вектор — „повезет — не повезет“. Это звонки всем подряд, чьи данные есть у злоумышленников в достаточном объеме для реализации той или иной противоправной схемы», — отметил эксперт.

    Сейчас для обмана и манипуляций мошенники часто выбирают темы разных новых выплат, индексаций, иногда — пожертвований. Жертвами часто становятся люди среднего и старшего возраста.

    Иногда мошенники работают по более узким группам людей.

    «Например, произошла некая специфическая утечка данных, благодаря которой можно получить сведения, в каком банке обслуживается жертва и какие [банковские] продукты у нее есть. Тогда мошенники подстраиваются под схему работы конкретного кредитного учреждения, под определенную группу клиентов, чтобы быть максимально погруженными в специфику того или иного продукта, в рамках которого планируется осуществить противоправные действия», — объяснил Сизов.