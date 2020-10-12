Россиянам объяснили, как мошенники используют пересылаемые файлы и фото

При передаче файлов через почтовые и облачные сервисы метаданные о них сохраняются и могут привлечь мошенников. Такие сведения обычно используют в методах «социальной инженерии» или для рассылки спама.

Специализирующаяся на кибербезопасности компания Digital Security провела исследование, которое рассказало о содержащейся в передаваемых фотографиях или видеозаписях информации. Об этом сообщила газета «Известия».

При передаче файлов сохраняется указание на модель и технические характеристики устройства, на который сделаны кадры, дата и время съемки, геолокация, автор и фокусное расстояние до объекта. Метаданные есть и при пересылке текстовых документов: в них указано на дату создания и редактирования, есть название и автор.

Специалисты пришли к выводу, что у почтовых сервисов метаданные и для текстовых документов, и для фото и видеоматериалов сохраняются полностью. Аналогичным образом ситуация складывается и при использовании наиболее популярных облачных сервисов.

Мессенджеры, отмечено в исследовании, распространяют метаданные только в том случае, если фото или видео пересылают как вложение. Чтобы их удалить, нужно отредактировать свойства файлов.

В Минцифре заметили, что накопленным объемом метаданных об одном человек могут воспользоваться мошенники. Они полезны тем, кто практикует социальную инженерию, делает спам-рассылки или совершает звонки. Кроме того, отправляемые файлы в итоге могут способствовать «краже личности» и быть использованы в атаках на организации.