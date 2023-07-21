Общество 21 июля 2023, 16:38 Россиянам объяснили, как изменится система оплаты ЖКХ Эксперт по ЖКХ Калинина: оплата за ремонт будет производиться со спецсчета по факту работ

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Член Центрального штаба Общероссийского народного фронта, эксперт по ЖКХ Светлана Калинина в беседе с «Общественной Службой Новостей» рассказала, каким образом изменится система оплаты ЖКХ после начала действия реформы.

Ранее стало известно, что Минстрой РФ начал разработку специальных счетов, на которых будет скапливаться плата за коммунальные услуги.

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Теперь в домах, где жилищные советы контролировали деятельность УК, ситуация начнет выравниваться. По новой системе управляющие компании и ресурсоснабжающие организации будут обязаны доказать, что они расходовали средства жильцов целесообразно. Теперь оплата за ремонт будет производиться со спецсчета по факту выполненных работ.

Калинина добавила, что повышения тарифов при этом не предвидится.