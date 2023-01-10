Общество 10 января 2023, 00:05 Россиянам объяснили, как и где оформить электронный полис ОМС Минцифры: на Госуслугах появились все сервисы ОМС РИА «Новости»

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Россиянам больше не придется носить с собой бумажный полис обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом сообщила пресс-служба министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Оформить электронный полис ОМС себе и ребенку можно на портале Госуслуг. Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте и подать заявку на оформление элекронного документа. При этом он будет готов в течение одного рабочего дня.

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«Если у гражданина есть номер полиса в личном кабинете, цифровой документ загрузится автоматически», — уточнили в Минцифры.

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Для оформления полиса ребенку необходимо загрузить данные свидетельства о рождении, добавили в ведомстве.

После этого необходимость носить с собой бумажный документ отпадет, в поликлинике достаточно будет показать электронный полис на экране телефона.

Также россиянам на Госуслугах дается возможность поменять страховую компанию, регион страхования при переезде, приостановить и возобновить действие полиса ОМС.

Ранее стало известно, что с 1 января выплачивать ежемесячные платежи и пособия россиянам будет Фонд пенсионного и социального страхования.