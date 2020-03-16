Россиянам объяснили, как хранить продукты в холодильнике

Холодильник — неотъемлемая часть каждой кухни, помогающая сохранить свежесть продуктов. Эта бытовая техника есть у всех, но далеко не каждый знает, что существуют определенные правила ее использования. Эксперты дали советы, как правильно размещать продукты на полках.

Расставляя продукты в холодильнике, нужно помнить, что самые теплые полки находятся на дверце. На ней можно расположить яйца, соусы, соки или сливочное масло. Такие продукты относятся к нескоропортящимся, поэтому спокойно могут храниться на дверце.

Дальше специалисты издания Die Welt рассказали, что верхние полки холодильника холоднее, чем нижние. Исходя из этого, продукты со значительным сроком годности можно положить наверх. Например, это могут быть сыры или йогурты. Внизу лучше хранить свежую рыбу, мясо или морепродукты. Еще их можно положить в камеру с близкой к точке замерзания температурой, если такая есть в холодильнике. Эксперты не рекомендуют хранить в холоде манго, бананы, картофель и цитрусовые.

Стоит не забывать и об уходе и за самой бытовой техникой. Мыть холодильник нужно как минимум раз в месяц. Перед уборкой следует вынуть все продукты, а полки протереть влажной салфеткой. Использовать грубую тряпку не стоит, так как она может поцарапать поверхность, что приведет к размножению бактерий.