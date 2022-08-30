Россиянам объяснили, как экономить электроэнергию в квартире

Чтобы без лишних трат экономить электроэнергию в квартире, нужно следить за бытовыми электроприборами, избавлять их от пыли и накипи. Об этом Life рассказал доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.

«Не ставьте холодильник рядом с трубой отопления. Не загружайте его продуктами под завязку, не помещайте внутрь не полностью остывшую еду. Обязательно пользуйтесь контейнерами с крышками: водяной пар при конденсации выделяет энергию, а оседая на стенках, превращается в лед. Система размораживания топит лед, для чего снова расходуется дополнительная электроэнергия», — пояснил специалист.

При готовке на электроплите нужно пользоваться крышками, поскольку для испарения воды требуется много энергии. А нагревать воду гораздо экономнее с помощью электрического чайника. Такие приборы, как стиральную машину, чайник, кофеварку, нужно регулярно чистить и избавлять от накипи. Также эксперт посоветовал не держать электроприборы включенными в розетку: это касается телевизоров, компьютеров, принтеров.