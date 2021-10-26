Россиянам объяснили, как должна оплачиваться работа в нерабочую неделю

Гострудинспекция Башкирии в преддверии нерабочей недели напомнила о том, как должна производиться оплата тем, кто все-таки в это время отдыхать не будет. В ведомстве напомнили, что по указу президента эти дни были объявлены нерабочими с сохранением зарплаты. То есть деньги сотрудники будут получать в обычном размере.

Эта сумма, как пояснили в инспекции, будет зависеть от должностного оклада, установленных компенсационных и стимулирующих выплат. Там же отметили, что хотя работа должна оплачиваться в привычном размере, никто не запрещает работодателям самим поощрить сотрудников, которые будут трудиться в эти дни.

Также в инспекции напомнили, что 4 ноября является праздничным днем, поэтому он оплачивается при выходе на работу не менее чем в двойном размере. Такое правило установлено согласно статье 153 Трудового кодекса. В противном случае человеку должны дать отгул.

Следующее за Днем народного единства 5 ноября стало нерабочим по производственному календарю, так как правительство РФ перенесло выходной с субботы, 2 января.

Таким образом, 5 ноября в этом году превратилось в официальный выходной. Это значит, что сотруднику, который будет работать в этот день, тоже должны заплатить не менее чем в двойном размере. Но такие правила действуют все же не для всех.

«Для тех, кто трудится по графику, имеет значение только праздничное 4 ноября, если смена выпадает на этот день — оплата двойная», — добавили в пресс-службе.

Тем, кто собрался в отпуск в начале ноября, напомнили о том, что они смогут его продлить только на один день — в счет 4 ноября.