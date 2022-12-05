Общество 05 декабря 2022, 15:26 Россиянам объяснили как действовать в случае утечки газа

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Журналисты «ФедералПресс» на фоне последних сообщений о ЧП со взрывом газа в Нижневартовске и в Ярославле рассказали как быть, если произошла утечка топлива.

Если в квартире чувствуется запах газа, необходимо выключить все конфорки и перекрыть газовую трубу. Далее следует покинуть помещение и, спускаясь на улицу, предупредить всех соседей о возможной утечке. Затем нужно позвонить в газовую службу.

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«Звоните на 104 или 112 — единые номера для всех регионов. Выйдите из загазованного помещения на улицу и только тогда свяжитесь с оператором», — добавили в издании.

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Ранее стало известно, что баллон с газом взорвался в пятиэтажном доме на территории Нижневартовска и повредил несколько квартир. Известно о шести погибших. Похожая ситуация произошла в Ярославле. Там в результате ЧП пострадал один человек.