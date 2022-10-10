Новорожденных будут обследовать на 36 генетических заболеваний с 2023 года | 360°

Все новости

Знаменитости

10 октября 2022, 19:54

Жена Ильи Резника рассказала, что поэт лишился доходов

Подмосковье

10 октября 2022, 19:49

Творческий конкурс «Союз талантов Подмосковья» пройдет в Химках 2 ноября

Реклама

Мир

10 октября 2022, 19:42

США сливают Зеленского. Американские СМИ признали причастность Киева к терактам

Важное

10 октября 2022, 19:37

Названы сроки восстановления грузового сообщения по Крымскому мосту

Подмосковье

10 октября 2022, 19:26

Мобилизованным из Балашихи передали необходимые для службы вещи

Спецоперация

10 октября 2022, 19:23

Россия террористов не прощает. По украинским ТЭЦ и ТЭС ударили ракетами

Мир

10 октября 2022, 19:16

Украина прекратит поставки электроэнергии в страны ЕС после обстрелов

Общество

10 октября 2022, 19:12

СК РФ возбудит дело против СБУ за незаконное преследование Медведева

Важное

10 октября 2022, 19:08

Ранения при обстреле ВСУ поселка Курской области получили два человека

Общество

10 октября 2022, 19:15

Новорожденных будут обследовать на 36 генетических заболеваний с 2023 года

Читать 360tv в

Главный внештатный специалист Минздрава по медицинской генетике, директор Медико-генетического научного центра имени Бочкова Сергей Куцев в ходе Всероссийской научно-практической конференции по расширению неонатального скрининга рассказал, что российским больницам в регионах выдали новые рекомендации. Вскоре новорожденных начнут обследовать на 36 генетических заболеваний (а сейчас обследуют всего на пять). Об этом рассказала «Парламентская газета».

Сегодня новорожденных на пятый день после рождения с помощью анализа крови обследуют на пять заболеваний: адреногенитальный синдром, врожденный гипотиреоз, галактоземию, фенилкетонурию и муковисцидоз.

Реклама

Благодаря новым методам диагностики с начала 2023 года детей начнут обследовать на 36 заболеваний. Предполагается, что расширение обследований снизит младенческую смертность на 13%.

Реклама

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама