Новорожденных будут обследовать на 36 генетических заболеваний с 2023 года | 360°

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Знаменитости
10 октября 2022, 19:54
Жена Ильи Резника рассказала, что поэт лишился доходов
Подмосковье
10 октября 2022, 19:49
Творческий конкурс «Союз талантов Подмосковья» пройдет в Химках 2 ноября
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Мир
10 октября 2022, 19:42
США сливают Зеленского. Американские СМИ признали причастность Киева к терактам
Важное
10 октября 2022, 19:37
Названы сроки восстановления грузового сообщения по Крымскому мосту
Подмосковье
10 октября 2022, 19:26
Мобилизованным из Балашихи передали необходимые для службы вещи
Спецоперация
10 октября 2022, 19:23
Россия террористов не прощает. По украинским ТЭЦ и ТЭС ударили ракетами
Мир
10 октября 2022, 19:16
Украина прекратит поставки электроэнергии в страны ЕС после обстрелов
Общество
10 октября 2022, 19:12
СК РФ возбудит дело против СБУ за незаконное преследование Медведева
Важное
10 октября 2022, 19:08
Ранения при обстреле ВСУ поселка Курской области получили два человека