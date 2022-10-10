Новорожденных будут обследовать на 36 генетических заболеваний с 2023 года | 360°

Общество 10 октября 2022, 19:15 Поделиться Telegram

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Viber Новорожденных будут обследовать на 36 генетических заболеваний с 2023 года

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Главный внештатный специалист Минздрава по медицинской генетике, директор Медико-генетического научного центра имени Бочкова Сергей Куцев в ходе Всероссийской научно-практической конференции по расширению неонатального скрининга рассказал, что российским больницам в регионах выдали новые рекомендации. Вскоре новорожденных начнут обследовать на 36 генетических заболеваний (а сейчас обследуют всего на пять). Об этом рассказала «Парламентская газета».

Сегодня новорожденных на пятый день после рождения с помощью анализа крови обследуют на пять заболеваний: адреногенитальный синдром, врожденный гипотиреоз, галактоземию, фенилкетонурию и муковисцидоз.

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Благодаря новым методам диагностики с начала 2023 года детей начнут обследовать на 36 заболеваний. Предполагается, что расширение обследований снизит младенческую смертность на 13%.

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