Россиянам объяснили, как давать деньги в долг, чтобы их потом вернули

Когда человек кому-либо дает в долг, то он вступает в отношения займа. Поэтому будут применяться правила, установленные Гражданским кодексом для таких договоров. Об этом рассказала адвокат, эксперт проекта «Слева наПраво» Надежда Ермолаева.

«ГК содержит ряд оговорок и применительно к формам договора даже между физическими лицами: для сумм, превышающих 10 тысяч рублей, обязательно заключать договор в письменной форме», — рассказал юрист агентству «Прайм».

Тем не менее наличие долга придется доказывать письменными расписками, перепиской или другими доказательствами, из которых «очевидно следует характер возникших между сторонами отношений, и обязанность должника вернуть деньги».

В рамках закона действуют специальные способы обеспечения исполнения обязательств. Для физлиц чаще всего в практике используется неустойка, залог и поручительство.

«Если условие о неустойке, залоге или поручительстве прямо не прописано в договоре займа, то возможности требовать возврата денег за счет, например, заложенного имущества, либо обращаться к поручителю, кредитор не сможет», — рассказала адвокат.

Ермолаева призвала изучить нормы ГК самостоятельно или проконсультироваться со специалистом при заключении договора займа.