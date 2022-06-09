Россиянам объяснили, как часто следует делать бэкап смартфона
Ведущий инженер отдела эксплуатации сети Yota Илья Решетников объяснил российским гражданам, как часто им стоит делать бэкап, то есть резервное копирование смартфона. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.
«Бэкап — это резервная копия (данных, хранящихся на том или ином носителе, — ред.), он необходим в первую очередь для восстановления критически важной информации. Если у человека есть на смартфоне какие-либо ценные документы, фотографии или контакты, бэкап нужен, чтобы в случае потери, кражи, поломки (этого смартфона, — ред.) или приобретения нового аппарата он бы эти данные смог на новом устройстве восстановить без дополнительных манипуляций», — сообщил он.
Как пояснил Решетников, резервные копии могут находиться как в облачных хранилищах, так и на жестких дисках или флешках.
Обычному пользователю можно делать бэкап раз в неделю или раз в месяц, а в случае использования телефона для работы — каждый день.