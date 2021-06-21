facebook_pixel
    21 июня 2021, 13:54

    Россиянам объяснили, как часто надо ревакцинироваться от ковида

    Андрей Иванов

    Минздрав России разработал рекомендации по повторной вакцинации от SARS-CoV-2. Прививку нужно делать при спокойной эпидемической обстановке раз в год, в период подъема заболеваемости — каждые полгода. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

    Россиянам объяснили, как часто надо ревакцинироваться от ковида

    «Выработали подходы, сейчас кладем их на бумагу, это кратность ревакцинации. Пока видим, что в период эпидемического подъема это нужно будет делать через шесть месяцев — как переболевшим, так и вакцинированным ранее. Если ситуация будет спокойная, то переход [к ревакцинации] на раз в 12 месяцев», — заявил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».

    Глава ведомства подчеркнул, что рост заболеваемости ковидом вовлекает все больше регионов. По его словам, на начальном этапе вспышку коронавируса зафиксировали в 30 субъектах. Сейчас эта цифра выросла до 65.

    Эпидемическая ситуация резко ухудшилась в России в начале июня. За прошедшие сутки российские медики выявили 17 378 новых случаев ковида. Общее число зафиксированных случаев заражения коронавирусом в стране достигло 5 334 204. От болезни уже умер 129 801 человек.