Россиянам объяснили, как часто надо ревакцинироваться от ковида

Минздрав России разработал рекомендации по повторной вакцинации от SARS-CoV-2. Прививку нужно делать при спокойной эпидемической обстановке раз в год, в период подъема заболеваемости — каждые полгода. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Выработали подходы, сейчас кладем их на бумагу, это кратность ревакцинации. Пока видим, что в период эпидемического подъема это нужно будет делать через шесть месяцев — как переболевшим, так и вакцинированным ранее. Если ситуация будет спокойная, то переход [к ревакцинации] на раз в 12 месяцев», — заявил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».

Глава ведомства подчеркнул, что рост заболеваемости ковидом вовлекает все больше регионов. По его словам, на начальном этапе вспышку коронавируса зафиксировали в 30 субъектах. Сейчас эта цифра выросла до 65.

Эпидемическая ситуация резко ухудшилась в России в начале июня. За прошедшие сутки российские медики выявили 17 378 новых случаев ковида. Общее число зафиксированных случаев заражения коронавирусом в стране достигло 5 334 204. От болезни уже умер 129 801 человек.