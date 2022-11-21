Общество 21 ноября 2022, 16:29 Россиянам объяснили как быть, если лает соседская собака «Парламентская газета»: законодательство о питомцах находится в стадии становления РИА «Новости»

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Депутат Госдумы, один из авторов законодательства о домашних животных Николай Валуев в разговоре с «Парламентской газетой» объяснил как быть, если мешает лай соседской собаки.

По словам депутата, на данный момент в России нет такой нормативной базы, по которой хозяева питомцев получают наказание за неподобающее поведение собак и кошек. Валуев подчеркнул, что поводом для ее разработки как раз-таки может стать судебная практика в сфере материального наказания владельцев шумных питомцев.

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«Во многих случаях лай — это следствие плохого воспитания, когда люди просто не занимаются собаками. <…> При этом за состояние собаки отвечает именно человек. Владелец же питомца отвечает и за удобство граждан, которые живут вокруг», — добавил депутат.

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Валуев отметил, что законодательство по поводу питомцев находится в стадии становления. Все проблемы, касаемые лая собак, в будущем будут устраняться.

Сейчас же, в качестве доказательной базы, россиянин может предъявить в суде сведения о периодичности лая, его продолжительности, уровне громкости и количестве собак, проживающих в квартире соседа.