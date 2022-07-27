Россиянам объяснили, как бороться с шумными соседями

Специалисты Роскачества перечислили способы борьбы с соседями, которые нарушают допустимые нормы шума. Об этом написал сайт kp.ru.

«Дни.ру» уточнили, что уровень шума в подъезде жилого дома не должен превышать 55 децибел. С 11 вечера до семи утра эта норма должна составлять 45 децибел. Если соседи не соблюдают эти правила, то можно вызвать участкового. При подтверждении нарушения громких соседей могут оштрафовать.

Другой вариант — разъяснительная беседа представителей ТСЖ с дебоширами при наличии жалоб от других жильцов. Еще один способ — обращение в суд, если получится собрать доказательства нарушений.