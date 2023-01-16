Общество 16 января 2023, 10:38 Россиянам объяснили главную опасность контрафактных наушников Сергей Малоземов: главная опасность наушников — это ухудшение слуха Unsplash

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Автор и ведущий программы «Чудо техники» Сергей Малоземов в разговоре с радиостанцией Sputnik объяснил, какой вред несут контрафактные наушники. По его словам, в таких устройствах зачастую не работает шумоподавление, из-за чего приходится повышать громкость.

«Главная опасность наушников — это ухудшение слуха из-за их использования. Эта проблема приобрела характер эпидемии, особенно среди подростков. Врачи реально бьют тревогу и говорят, что у молодых людей массово снижается слух», — сказал эксперт.

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Многие молодые люди ставят наушники на полную громкость в шумных местах, например, в метро, тем самым провоцируя ухудшение слуха в будущем.

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Эксперт добавил, что закрытые наушники не так вредны для здоровья, как те, которые нужно вставлять в уши. Они дополнительно блокируют внешние шумы и позволяют не использовать большие уровни громкости. Наушники по типу AirPods - также хороший вариант, резюмировал Малоземов.