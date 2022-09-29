Россиянам объяснили, где покупать животных после запрета их продажи в зоомагазинах | 360°

Общество 29 сентября 2022, 17:30 Поделиться Telegram

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Viber Россиянам объяснили, где покупать животных после запрета их продажи в зоомагазинах

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Госдума приняла закон, согласно которому с 1 марта будет введен полный запрет на продажу животных в зоомагазинах и на птичьих рынках. «ФедералПресс» объяснил, где можно будет выбрать питомца после запрета.

Решение о запрете было принято, поскольку в зоомагазинах и на рынках животные содержатся в ненадлежащих условиях в тесных клетках, часто болеют и умирают.

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Приобрести породистого питомца можно будет в специализированных питомниках и выставочных центрах, где для животных созданы подходящие условия.

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Автор законопроекта, зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов также посоветовал желающим взять кошку или собаку рассмотреть возможность взять питомца из приюта.

«Они сегодня переполнены. У нас есть приюты для породистых животных. Кого мне только не приносили пристроить: алабаев, шпицев, стаффов, хаски… Можно взять в добрые руки абсолютно бесплатно», — рассказал он.

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