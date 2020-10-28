Россиянам объяснили, где нужно носить медицинские маски

Уточняется, что по всей стране вводится масочный режим, ночные рестораны должны быть закрыты с 23:00 до 6:00. В Москве отказались от требования прекращать работу клубов в ночное время. Как объяснили в правительстве города, в столице приняты свои меры по цифровому контролю за посещением таких заведений.

Согласно требованию Роспотребнадзора, маски необходимо использовать в общественном транспорте, на парковках, в лифтах, такси и местах массового скопления людей. Речь идет о пространстве, в котором находятся одновременно более 50 человек.

В случае нарушения правил, гражданина могут наказать штрафом. Например, в Москве его размер составит пять тысяч рублей в транспорте и четыре тысячи рублей в иных общественных местах. В Санкт-Петербурге штраф равен четырем тысячам рублей.