Россиянам объяснили, где мошенники берут номера телефонов и имена жертв

Чаще всего мошенники получают номера телефонов и имена своих жертв с помощью взломанных баз данных, которые продаются на специализированных биржах. Об этом сайту NEWS.ru рассказал эксперт в области IT, главный разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер.

По его словам, такие данные взламываются с разных сайтов, а затем склеиваются в единую базу.

«Защищенность наших данных даже в государственных сервисах оставляет желать лучшего, и они, безусловно, оттуда утекают. В этом нет никакого секрета, многие с этим сталкивались. Есть взломанные базы сайтов, где мы оставляем свои персональные данные. Сайты могут быть совершенно разные. Потом эти базы склеиваются от разных сайтов. Также эти персональные данные, связки номеров и ФИО продаются на биржах данных, и там не нужно быть экспертом, специалистом, чтобы получить к ним доступ», — сообщил специалист.

В организациях, где работают мошенники, имеются свои колл-центры. Работая за зарплату, они прозванивают всех по спискам с целью обокрасть.