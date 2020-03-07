Россиянам объяснили изменение ипотечных ставок в стране

Российские банки корректируют ставки по ипотеке в зависимости от реакции Центробанка на рынок. Сейчас ключевая ставка находится на уровне 6%.

Первый зампредседателя правления Сбербанка Александр Ведяхин пояснил, что возможность снижения ипотечных ставок зависят от движения финансового рынка и ЦБ.

«Надо смотреть, как будут развиваться рынки. Вот в пятницу у нас снова турбулентная ситуация на рынке, посмотрим, как будет реагировать регулятор на изменение ситуации на рынке, и после этого, конечно, банки будут производить соответствующие действия», — приводит его слова РИА «Новости».

Сейчас ключевая ставка ЦБ в России составляет 6%. В январе уменьшилась средняя ставка по ипотеке, которая остановилась на уровне 8,84%. Такой показатель обновил исторический минимум. Некоторые банки выдают кредиты на жилье и под 8% годовых.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность снижения первого ипотечного взноса до 10-15%. Как выяснили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ), для комфортной выплаты ипотеки россияне должны получать 70 тысяч 700 рублей в месяц.