Общество 07 марта 2023, 21:19 Россиянам объяснили, что переезд может повлиять на размер пенсии

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Декан факультета права НИУ ВШЭ, член Общественной палаты России Вадим Виноградов рассказал изданию Lenta.ru, как на размер пенсионной выплаты может повлиять переезд.

«Первый случай: если речь идет о так называемых „северных“ пенсиях. Согласно российскому законодательству, тем гражданам, кто проживал и трудился в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территориям, полагается надбавка к пенсии: 50 и 30% соответственно», — обратил внимание Виноградов.

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ИА Nation News напомнило, что человек должен накопить определенный стаж, чтобы получать такую пенсию. Речь идет о 15 годах в районах Крайнего Севера или 20 лет в местностях, которые приравнены к нему. Таким образом, если переезд происходит раньше накопленного стажа, то теряется право на повышение фиксированной выплаты к пенсии.

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Кроме переезда на размер пенсии может повлиять ошибка в расчетах.

«Если специалисты Социального фонда России в какой-то момент обнаружат, что назначение пенсии произошло неверно, то размер выплат будет пересчитан. Это правило работает как в сторону увеличения, так и уменьшения пенсий», — добавил собеседник издания.