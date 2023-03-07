07 марта 2023, 21:19
Россиянам объяснили, что переезд может повлиять на размер пенсии
Декан факультета права НИУ ВШЭ, член Общественной палаты России Вадим Виноградов рассказал изданию Lenta.ru, как на размер пенсионной выплаты может повлиять переезд.
«Первый случай: если речь идет о так называемых „северных“ пенсиях. Согласно российскому законодательству, тем гражданам, кто проживал и трудился в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территориям, полагается надбавка к пенсии: 50 и 30% соответственно», — обратил внимание Виноградов.
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ИА Nation News напомнило, что человек должен накопить определенный стаж, чтобы получать такую пенсию. Речь идет о 15 годах в районах Крайнего Севера или 20 лет в местностях, которые приравнены к нему. Таким образом, если переезд происходит раньше накопленного стажа, то теряется право на повышение фиксированной выплаты к пенсии.
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Кроме переезда на размер пенсии может повлиять ошибка в расчетах.
«Если специалисты Социального фонда России в какой-то момент обнаружат, что назначение пенсии произошло неверно, то размер выплат будет пересчитан. Это правило работает как в сторону увеличения, так и уменьшения пенсий», — добавил собеседник издания.
Пенсия
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