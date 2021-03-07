Россиянам объяснили, что не стоит искать в Сети

Существуют темы, которые не стоит искать в Сети из-за возможных неприятностей. К очевидным запросам относятся наркотики, терроризм и то, что запрещено законом. При этом есть и менее очевидные слова, предупредил партнер и директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов.

«Конечно, сам по себе поиск даже по запретным темам не является преступлением, но последующее скачивание информации и ее использование вполне может подпадать под Уголовный кодекс. Вопрос будет лежать в плоскости намерений пользователя и трактования закона», — пояснил эксперт агентству «Прайм».

Он добавил, что периодически активность пользователей мониторят правоохранители. В этом случае историю поиска могут воспринять, как признак преступных намерений. В качестве примера Мясоедов привел приобретение ценных бумаг, которую потом признали нелегальной инсайдерской сделкой. Такой вывод сделали, основываясь на истории поиска на компьютере финансиста.

По словам эксперта, необходимо избегать острых и нелегальных тем, так как целенаправленный поиск информации может вызвать вопросы. Также при поиске каких-либо сведений важно руководствоваться здравым смыслом.