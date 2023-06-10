Общество 10 июня 2023, 08:48 Россиянам объяснили, что не нужно делать при виде беспилотников Эксперт по БПЛА Федутинов: при виде беспилотника не надо стоять и снимать его на видео РИА «Новости»

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Свидетелям падения беспилотника не стоит снимать видео и приближаться к рухнувшему дрону, заявил РИА «Новости» ведущий российский эксперт в сфере беспилотной авиации Денис Федутинов. По словам специалиста, трогать БПЛА тем более не стоит. Лучшим вариантом будет подумать о возможном укрытии.

Федутинов напомнил, что подобная техника иногда может использоваться и в противозаконных действиях. Для их минимизации уполномоченные госструктуры предпринимают меры как регуляторного, так и технического характера, указал собеседник агентства.

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Наличие беспилотных летательных аппаратов в небе — это уже настоящее, указал специалист. Но в случаях наблюдения БПЛА, по его словам, нужно вести себя разумно. В частности, не надо стоять снимать видео, лучше задуматься о возможном укрытии.

«Если же обнаружен упавший беспилотник, не надо приближаться к нему, а тем более трогать руками», — добавил он.

Специалист пояснил, что такие аппараты используются в наблюдении и аэрофотосъемке, а в будущем, вероятно, их начнут широко применять для доставки грузов.

«В будущем мы будет видеть беспилотники все чаще и чаще», — заключил Федутинов.