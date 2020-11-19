Россиянам объяснили, что изменит новая система выплат больничных и материнских пособий

Депутат Госдумы VII созыва, председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в разговоре с «360» объяснил преимущества нового порядка выплат больничных и пособий по материнству. Теперь их можно будет получить напрямую, а не через работодателя.

«Это хорошо. На работников, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком или в связи с временной нетрудоспособностью, имея больничный, — в этом случае на размер выплат это никак не влияет. У нас уже многие регионы перешли на прямые выплаты, а со следующего года они будут вообще везде. То есть эти деньги будут перечисляться из Фонда социального страхования», — объяснил Нилов.

По словам депутата, в некоторых регионах действовала другая схема, когда работодатель эти средства выплачивал, а социальные фонды уменьшали размер взносов на выплаченную сумму.

«Например, в пандемию, когда организации не работали и надо было выплачивать, а денег у организаций не было, приходилось в ручном режиме для организаций в отдельных регионах решать вопросы о прямых выплатах», — рассказал он.

Депутат также рассказал, что раньше были злоупотребления, когда работодатель по разным причинам отказывал выплачивать, например, женщинам, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком. Приходилось привлекать прокуратуру, МВД, Следственный комитет и Фонд социального страхования, чтобы выплаты все-таки дошли.

«На размер это никак не повлияет, но с точки зрения гарантии получения, считаю, что те случаи злоупотребления со стороны работодателя либо случаи, когда не было средств для выплат, — таких случаев просто не будет. Принятое решение — правильное», — резюмировал собеседник «360».

В четверг премьер Михаил Мишустин сообщил, что с 2022 года все больничные и пособия по материнству будут оформляться автоматически через Фонд социального страхования.