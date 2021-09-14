Россиянам объяснили, что делать в случае оформления кредита мошенниками

При наличии определенных документов мошенники могут взять кредит на чужое имя. Но договор о предоставлении денег можно признать недействительным, заявили эксперты.

Обычно человек узнает о кредите после возбуждения исполнительного производства Федеральной службы судебных приставов. Также сообщение о просрочке платежа может прийти от банка или микрофинансовой организаций (МФО). Если пришло уведомление, то нужно проверить наличие паспорта.

«Если паспорта нет, необходимо обращаться в полицию. Обязательно возьмите справку об утере, так как впоследствии она будет служить доказательством отсутствия документа», — пояснила газете «Известия» юрист Анна Полова.

После обращения нужно написать заявление о мошенничестве. Требовать признания договора недействительным можно через банк, так как подпись на бумагах является фальшивой. Тоже самое касается и судебных решений.

«После иска проводится экспертиза подлинности подписи человека в договоре. Если она фальшивая, то суд признает договор недействительным», — отметил старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета «Синергия» Александр Алексеев.

Он добавил, что в случае взыскания денег необходимо подать иск о возмещении убытков.