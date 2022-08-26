Россиянам объяснили, что делать за месяц до выхода на пенсию

По общему правилу пенсия начисляется автоматически при наступлении требуемого возраста. Если пенсию необходимо рассчитать с учетом дополнительных документов, нужно подать заявление за месяц до наступления пенсионного возраста. Об этом агентство «Прайм» рассказала завкафедрой бухучета аудита и статистики экономического факультета РУДН Мария Петровская.

«Как правило, работодатели, у которых есть соглашение с Пенсионным фондом, заблаговременно предоставляют сведения и копии документов сотрудников, которые планируют выход на пенсию, что позволяет ПФР заранее начать проверку пенсионных прав», — указывает эксперт.

Заявление на расчет пенсии по общим правилам можно подать дистанционно. Если требуется предоставление дополнительных документов, то нужно отнести в Пенсионный фонд заявление, предъявить паспорт и подтвердить страховой стаж — показав трудовую книжку. Также следует приложить другие документы. Для уточнения всех вопросов рекомендуется обратиться в отделение ПФР, подытожила Петровская.