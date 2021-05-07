Россиянам объяснили, чем опасны старые смартфоны

Пользуясь старым смартфоном, нужно помнить, что он с каждым годом становится более уязвимым для хакеров. Дело в том, что такие телефоны не получают обновления операционной системы. Об этом рассказал старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.

«Своевременно обновлять мобильную ОС необходимо, чтобы обезопасить себя от потенциальных уязвимостей. Со временем, по мере появления новых сценариев использования и исследований, как разработчики, так и хакеры находят в системе все больше дыр, и планомерно закрывают их с очередным патчем», — передала «Российская газета» слова специалиста.

Кузьменко уверен, что при долгой эксплуатации смартфон становится очень уязвимым для мошенников. Помимо этого, снижается быстродействие гаджета. Уже через некоторое время для выполнения обычных задач телефону потребуется все больше ресурсов.

Эксперт посоветовал обновлять операционную систему только из официального магазина приложений. Нельзя скачивать обновления с сомнительных источников. Таким образом можно случайно запустить зловредное программное обеспечение, которое способно украсть как персональные данные, так и платежные.

Уже в этом году у МВД появится сервис под названием «Антимошенник». Он будет предупреждать людей о звонках аферистов, уточнила «Газета.ru».