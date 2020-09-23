Россиянам объяснили, чем опасны голосовые помощники

Голосовые помощники могут навредить владельцам смартфонов. Многие из них передают все, что происходит и говорится рядом, на серверы компаний-производителей. Оттуда данные иногда попадают в Сеть.

Основатель сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян рассказал агентству «Прайм», почему использование голосового помощника может нанести вред. Не распознанные системой записи зачастую прослушивают асессоры. Эти люди «размечают» информацию для нейросетей.

«Асессоры часто не являются сотрудниками компаний и не соблюдают обязательства конфиденциальности», — заметил специалист. Поэтому в результате их работы наиболее «интересные» звуки или разговоры вполне могут оказаться в интернете.

Голосовые команды распознают нейросети, а логика, которой они руководствуются, нечеткая. Из-за этого нельзя исключать неадекватные действия помощника. Если он управляет умным домом или сигнализацией, то это чревато реальным ущербом. Например, произойдет отключение охранной системы или не вовремя заработает отопление.

Оганесян заметил, что подобные аудиоколонкам автономные устройства собирают, как правило, аудиоданные. Доступ ко всем данным операционной системы есть у тех, что встроены в компьютеры или телефоны.

Безопасность использования голосового помощника каждый должен оценить сам. Эксперт обратил внимание, что понятие о приватности у людей отличаются.