Россиянам объяснили, чем опасна упаковка из полистирола

Упаковка для продуктов, сделанная из полистирола и вспененного полистирола, может нанести вред здоровью человека. Об этом рассказали в Российском экологическом операторе (РЭО).

«Например, полистирол (ПС, PS), из которого делают одноразовую посуду, вспененные лотки/подложки, вспененные боксы, стаканчики для йогуртов, контейнеры для яиц. Это токсичный и вредный пластик», — передало РИА «Новости» слова экспертов.

Специалисты уточнили, что вспененный полистирол еще опаснее из-за технологии производства, когда полимеризация происходит не до конца, а только на 97−98%. Производители часто его выбирают из-за дешевизны.

Также в РЭО пояснили, что упаковывать товары производители должны в соответствии с ГОСТами. При покупке товара желательно смотреть в какой материал он упакован.

Когда полимер разлагается, то он выделяет канцерогенные вещества. Разлагается этот материал под влиянием света и тепла. Поэтому вспененный полистирол нельзя нагревать, хранить в нем жирную пищу. Лучше, чтобы этот материал вообще не прикасался с едой.