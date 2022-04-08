Россиянам объяснили, будут ли продлены майские праздники

Россиянам могут продлить майские праздники, если дополнительные выходные с 4 по 6 мая помогут сохранить рабочие места, заявила агентству «Прайм» заведующая кафедрой бухучета, аудита и статистики экономического факультета РУДН Мария Петровская.

Длинные выходные — это серьезная нагрузка на экономику, отметила Петровская. Далеко не все компании могут позволить остановить деятельность на столь долгое время. Также для многих это дополнительные расходы на фонд оплаты труда. Однако есть и такие организации, которые устраивают каникулы с 1 по 10 мая. Также в этот период часто используется «плавающий график», чтобы дать сотрудникам возможность отдохнуть.

«Предложение сделать выходными днями 4–6 мая включительно позволит сохранить людей на рабочих местах», — считает Петровская.

Однако стоит учитывать и социальные вопросы, отметила экономист. Дополнительные выходные дни россияне смогут провести на огородах, что обеспечит урожай овощей и фруктов осенью. Пока вопрос продления майских праздников только обсуждается, однако ожидается, что в ближайшее время он будет решен.