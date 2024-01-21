Общество 21 января 2024, 18:22 Россиянам объяснили алгоритм действий, если купленная вещь оказалась краденой Депутат Гаврилов: покупка краденой вещи грозит статусом свидетеля по делу РИА «Новости»

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При покупках на сайтах объявлений можно приобрести вещь, которую украли у другого человека. Депутат Сергей Гаврилов рассказал РИА «Новости», что делать неудачливому покупателю в этом случае.

По его словам, у правоохранителей порой возникают вопросы к тем людям, которые уверены в своей правоте.

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«Нужно быть очень осторожным, когда приобретаете товары по объявлению или с рук. В этой ситуации статус свидетеля — это минимум, если станет известно, что вещь сменила хозяина обманным путем», — сказал парламентарий.

Гаврилов отметил, что в подобной ситуации следствию необходимо предоставить всю информацию по сделке: номера телефонов, счета, банковские документы и переписки.

«Для правоохранительных органов покупатель является важным свидетелем. Однако по закону вещь все равно вернут хозяину, даже если новый владелец не знал о преступлении», — добавил он.

Ранее адвокат Александр Щербинин рассказал «360», какие риски ждут покупателей при приобретении автомобилей через посредников.