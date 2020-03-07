Россиянам не удастся сэкономить на электричестве из-за потепления

Россиянам не удастся сэкономить на электроэнергии благодаря потеплению. Ведь в теплый период граждане будут чаще включать кондиционеры. Об этом рассказал кандидат географических наук, старший преподаватель МГУ Павел Константинов.

«Отопительный период будет уменьшаться, но с точки зрения энергоэффективности мало что изменится, потому что летом будет увеличиваться период, когда будут работать кондиционеры», — приводит РИА «Новости» слова Константинова.

Климатологи из центра погоды «Фобос» ранее рассказали, что после теплой зимы не стоит думать, что лето будет холодным. Они пообещали, что аномальные температуры и дальше будут радовать россиян. Более того, лето будет «малиновым». Однако глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд раскритиковал такой прогноз. По словам метеоролога, нужно ссылаться на конкретные цифры, «прежде чем заявлять, что погода будет классной».

И если до лета еще далеко, то мартовские праздники уже на носу. Эти дни порадуют россиян не только дополнительным выходным, но и хорошей погодой. Синоптики обещают, что будет тепло, а в некоторых регионах обновятся температурные рекорды.