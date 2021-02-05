Россиянам назвали способ заставить соседей вывести тараканов

Заставить недобросовестных соседей вывести тараканов можно с помощью четырех контролирующих органов — это полиция, санитарно-эпидемиологическая служба, управляющая компания (УК) и суд.

Само по себе наличие тараканов в квартире — уже нарушение санитарно-эпидемиологических норм, отметили юристы в беседе с РИА «Недвижимость». Но жаловаться можно только, если права других жильцов были нарушены. Например, если тараканы начали переползать в другую квартиру, либо распространяться по всему дому.

Для начала жилец может подать жалобу в УК и потребовать осмотра квартиры. Но при этом нужно учитывать, что квартира, где потенциально развелись тараканы, может быть осмотрена только с разрешения ее хозяев.

После этого можно пойти в полицию и зафиксировать нарушение своих прав. Полицейские должны провести профилактическую беседу с соседом. Затем, как объяснил юрист, следует обратиться в санитарно-эпидемиологическую службу. В заявлении надо будет изложить все те же доводы.

Правда, как отметила юрист адвокатской конторы «Бородин и партнеры» Полина Глотова, жалобы во всевозможные инстанции, включая Роспотребнадзор, часто не имеют должного эффекта. Специалист посоветовала обращаться в суд с иском об обязании соседей устранить нарушения санитарно-эпидемиологических и ветеринарно-санитарных правил.

Подавать в суд следует только в том случае, если вышеперечисленные методы не привели к желаемому результату, а также если действиями или бездействием соседей причинен материальный или моральный ущерб, уточнил зампред московской коллегии адвокатов «Центрюрсервис» Илья Прокофьев.

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