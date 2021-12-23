Россиянам назвали время наибольшей загрузки такси в новогоднюю ночь

В одном из крупных сервисов по вызову такси рассказали, в какое время 31 декабря ожидается наибольшая загрузка водителей, из-за которой может повыситься стоимость услуги. Об том передала «Вечерняя Москва».

По словам представителей пресс-службы сервиса, утренний час пик 31 декабря маловероятен, поскольку этот день будет выходным. Заказы активно начнут поступать только с 15:00.

«Значительный рост спроса на поездки начнется в 15:00 и будет продолжаться до 23:00 из-за подготовки к празднику и сбору гостей. После полуночи, примерно через 30–50 минут, рост заказов возобновится, что может привести к изменению цен», — рассказали аналитики.

На следующий день 1 января наибольший спрос будет в период с 04:00–05:00 часов. С шести утра спрос на такси резко снизится и начнет восстанавливаться только после полудня.

Россиянам напомнили, что цена поездки может быть увеличена из-за появления повышенного коэффициента. Однако сервис не может увеличить его в 10 раз, поскольку такие колебания являются недопустимыми.