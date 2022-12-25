Общество 25 декабря 2022, 05:41 Россиянам назвали витамины, которых не хватает организму зимой Диетолог Бронникова: россияне зимой испытывают дефицит в организме витамина D Pxhere

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Зимой россияне испытывают дефицит тех же витаминов, что и жители других северных стран — прежде всего им не хватает витамина D. Об этом рассказала руководитель центра интуитивного питания Entueat Светлана Бронникова в беседе с агентством «Прайм».

Бронникова предупредила, что не нужно бездумно поглощать этот витамин капсулами, поскольку это может оказаться опасно. По ее словам, даже зимой достаточно подставить лицо и кисти рук солнцу и постоять так несколько минут.

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Большинству россиян в зимний период не хватает витаминов А, С и группы В. Но и здесь вместо того, чтобы увлекаться различными БАДами, лучше разнообразить и сделать полезным свое питание. К примеру, по словам диетолога, обычное тушеное мясо с овощами даст не меньше пользы.

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В холодное время года следует отдавать предпочтение сезонным фруктам и овощам, рекомендовал россиянам врач-токсиколог Михаил Кутушов. Те продукты, которые считаются летними, лучше, по его словам, покупать в замороженном виде.

Добавить организму энергии помогут продукты, содержащие жиры и белки. Зимой одним из самых полезных продуктов является сало, отметила врач-диетолог Наталья Лазуренко.