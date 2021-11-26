Россиянам назвали услуги ЖКХ, за которые можно не платить

В списке коммунальных услуг есть две позиции, без которых в эру интернета можно спокойно жить: это радиоточка и общедомовая антенна. От них можно отказаться, чтобы не платить лишние деньги, напомнил в беседе с агентством «Прайм» юрист Сергей Савельев.

«Чтобы отказаться от радиоточки, собственнику квартиры необходимо обратиться с письменным заявлением к поставщику услуги и предоставить все необходимые документы», — объяснил собеседник.

По словам Савельева, то же самое касается и общедомовой телевизионной антенны, которая сейчас многим просто не нужна. Для ее отключения собственнику жилья нужно написать заявление в обслуживающую организацию.

В середине ноября депутаты ЛДПР предложили принять мораторий на увеличение стоимости коммунальных услуг в России в следующем году. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что во время пандемии многие россияне длительное время находятся дома, поэтому тратят на коммуналку больше, чем обычно.