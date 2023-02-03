Общество 03 февраля 2023, 09:17 Россиянам назвали условия для конфискации жилья Юрист Некрасов не исключил конфискации жилья за долги, нарушение прав соседей и через суд

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Россияне могут лишиться собственного жилья на законных основаниях только в трех случаях. Об этом в эфире радиостанции Sputnik рассказал кандидат юридических наук Андрей Некрасов.

«Квартиру могут отобрать через суд, за нарушение прав соседей и за долги. Банк имеет право реализовать ипотечную квартиру в рамках исполнительного производства, если заемщик не выплачивает деньги по кредиту», — сообщил он.

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Некрасов напомнил, что также жилье конфискуют у лиц, виновных в преступлениях, либо квартиры, добытые преступным путем, передают «Дни.ру».

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«Такие случаи встречаются крайне редко, но в случае систематического нарушения прав соседей квартиру также могут конфисковать. Если сосед является дебоширом, на него часто составляли административные протоколы по жалобам. Повторюсь, это большая редкость, но в отдельных случаях возможно», — добавил юрист.

Ранее вице-спикер Государственной думы Анна Кузнецова выступила с предложением передать нуждающимся жилье покинувших страну россиян.