Общество 28 ноября 2022, 12:03 Россиянам назвали цены на продукты для новогоднего стола

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В Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров рассказали, что траты на продукты для главного блюда Нового года — салата оливье — на семью из четверых человек составят около 375 рублей. Об этом написал NEWS.ru.

Килограмм огурцов можно купить за 100 рублей, килограмм картофеля — за 30 рублей, моркови — за 33 рубля. Что же касается вареной колбасы, то она выросла в цене по сравнению с прошлым годом на 9%. Сейчас за один килограмм в среднем просят 478,5 рубля.

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Также подорожали в цене красная икра (на 12%) и сырокопченая колбаса (на 9%). Отечественное шампанское выросло в цене на 12%, до 438,3 рубля за один литр.

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Эксперты также отмечают рост цен на бананы, шоколадные конфеты и газированные напитки.