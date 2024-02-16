Общество 16 февраля 2024, 07:10 Россиянам назвали три шага для формирования финансовой подушки Экономист Беляев назвал две зарплаты оптимальной подушкой безопасности РИА «Новости»

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Одним из способов накопления средств на крайний случай является зарплата от второй работы. Об этом в беседе с Lenta.ru заявил экономист Михаил Беляев.

По его словам, сохранение заработка на два месяца про запас поможет в случае потери работы и станет финансовой подушкой.

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Экономист посоветовал россиянам поставить себе основную цель и пытаться выполнить ее в приоритетном порядке, а остальные потребности отодвинуть на второй план.

«Ежемесячно откладывайте на банковский счет или в конверт определенную сумму денег. Такие взносы должны стать первоочередными, например, как по счетам за жилье», — отметил он.

Беляев объяснил, что 10% от дохода не окажут большого влияния на качество жизни. Если заработная плата позволяет откладывать больше 10%, то сформировать финансовую подушку получится еще быстрее.

«Пересмотрите свое потребление, просто откажитесь от досугав крупных торговых центрах. Порой покупки там совершаются нерационально. Досадно становится, тогда с трудом заработанные деньги расходуются нерационально», — добавил экономист

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