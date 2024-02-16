16 февраля 2024, 07:10
Россиянам назвали три шага для формирования финансовой подушки
Экономист Беляев назвал две зарплаты оптимальной подушкой безопасности
Одним из способов накопления средств на крайний случай является зарплата от второй работы. Об этом в беседе с Lenta.ru заявил экономист Михаил Беляев.
По его словам, сохранение заработка на два месяца про запас поможет в случае потери работы и станет финансовой подушкой.
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Экономист посоветовал россиянам поставить себе основную цель и пытаться выполнить ее в приоритетном порядке, а остальные потребности отодвинуть на второй план.
«Ежемесячно откладывайте на банковский счет или в конверт определенную сумму денег. Такие взносы должны стать первоочередными, например, как по счетам за жилье», — отметил он.
Беляев объяснил, что 10% от дохода не окажут большого влияния на качество жизни. Если заработная плата позволяет откладывать больше 10%, то сформировать финансовую подушку получится еще быстрее.
«Пересмотрите свое потребление, просто откажитесь от досугав крупных торговых центрах. Порой покупки там совершаются нерационально. Досадно становится, тогда с трудом заработанные деньги расходуются нерационально», — добавил экономист
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