Россиянам назвали три причины роста цен на жилье

На проблему рост цен на жилье в России предложили смотреть комплексно. Квадратные метры дорожают по нескольким причинам, среди которых — реформа строительной отрасли.

Президент группы компаний «Интеко» Александр Николаев в интервью сайту РБК назвал три составляющие в подорожании. Кроме уже упомянутой реформы, на ситуацию на рынке влияют рост себестоимости комплектующих и возможный сговор поставщиков.

Введение эскроу-счетов тоже могло сыграть определенную роль: на новую схему финансирования с их помощью успели перейти не все компании.

«Это не единственная, но одна из причин», — заметил Николаев.

Он обратил внимание на рост себестоимости ряда товаров. Та же арматура в 2019 году стоила 31 тысячу рублей за тонну. Сейчас ценник поднялся до 58 тысяч.

Эксперт напомнил и о незавершенном расследовании Федеральной антимонопольной службы. Специалистам предстоит выяснить, имело ли место искусственное завышение цен. Выводы сделают по результатам экспертизы, хотя «определенные соответствующие признаки усматриваются».