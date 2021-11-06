Россиянам назвали товары, которые подорожают к Новому году

Цены на мировом рынке продолжают расти. Эксперты предупреждают, что очередной скачок возможен с приближением Нового года. В частности, подорожают сотовые телефоны. Прогнозы по ценам в беседе с URA.RU сделал главный экономист Фонда экономических исследований «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов.

Эксперт отметил, что сейчас во всем мире видна тенденция к росту ценна продовольствие. Наблюдается также дефицит тех товаров, в которых используются чипы — например, бытовая техника и особенно автомобили. Эти категории тоже продолжают дорожать.

«Это же касается и производства некоторых моделей мобильных телефонов. Спрос на телефоны Apple полностью в мире не удовлетворен, и компания снижает свои планы по производству, так что именно на них и вырастут цены», — пояснил экономист.

Миронов добавил, что в ближайшее время можно ожидать и роста цен на продукты. Косвенно на это повлияет подорожание газа в Европе. Стимул экспортировать товары из России повышается, а значит, на внутрироссийском рынке продуктов станет меньше. Среди товаров, цены на которые увеличатся в первую очередь, эксперт назвал гречку и консервы.

В конце октября премьер-министр России Михаил Мишустин предложил правительству разработать дополнительные меры, чтобы поддержать отечественных производителей и стабилизировать цены на продукты в стране. Дальнейшие шаги по этому вопросу вынесут на обсуждение, сообщил RT.