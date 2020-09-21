Россиянам назвали товары, которые могут сильно подорожать

«Этой осенью в России могут подорожать товары, в которых мы не имеем собственного производства. Это может быть крупная и мелкая бытовая техника, автомобили и все то, что мы полностью импортируем», — отметил Калугин.

На бытовую технику цены взлетят на 10% уже с конца ноября, отметил финансовый консультант. Калугин порекомендовал россиянам сейчас покупать товары из этой категории, чтобы после их подорожания не переплачивать. При этом специалист отметил, что цены на продукты питания изменятся несущественно.

Шведский диетолог Кристина Андерссон ранее развенчала миф о том, что здоровый и полезный рацион дороже, чем фастфуд и полуфабрикаты. Она перечислила несколько самых полезных из бюджетных продуктов, среди которых есть лук, картофель и капуста.