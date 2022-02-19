Россиянам назвали сумму штрафа за самовольную переделку балкона

Россияне могут получить штраф, если решат без разрешения сделать перепланировку квартиры или остекление балкона. Размер санкций может достичь 2,5 тысячи рублей по КоАП, предупредил юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьев.

Он напомнил, что согласно статье 7.21 Кодекса об административных правонарушениях, при самовольном переустройстве или перепланировке помещения жильцов могут оштрафовать на сумму до 1500—2500 рублей, написало URA.RU.

«Это может произойти в том случае, если были затронуты несущие стены, элементы конструкции, которые влияют на собственников других квартир, межпотолочные перекрытия», — перечислил эксперт.

По его словам, иногда конструкция балкона может не предусматривать остекление, либо дом может находиться в историческом центре и быть объектом культурного наследия города. Помимо этого, если балкон незаконно совместили с залом, это может пагубно сказаться на системе отопления других квартир, добавил юрист.

Риелтор, руководитель департамента сопровождения сделок с коммерческой и жилой недвижимостью Алексей Силантьев заявил изданию, многие аргументируют остекление балкона соображениями противопожарной безопасности, например, чтобы непотушенные сигареты не попадали на балконы соседей.

Особые требования о поддержании жилого помещения в надлежащем состоянии с 1 марта будут относиться в России и к юридическим лицам, являющимся собственниками недвижимости. Санкции предусмотрены и за самовольное остекление балконов.