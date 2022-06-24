Россиянам назвали сумму ОСАГО после повышения цен

Центробанк предложил увеличить коридор базового тарифа ОСАГО для большинства категорий водителей сразу на 26%. Такой шаг может привести к тому, что автовладельцам придется платить более 7,3 тысячи рублей, заявил директор по развитию автомобильного портала «Дром» Антон Серков.

По словам эксперта, сейчас страховые компании будут пытаться максимально увеличить тарифы. Рост стоимости произойдет в том числе из-за подорожания запчастей и проблем с поставками.

«Если средняя стоимость полиса ОСАГО для физических лиц по состоянию на март 2022 года составляла 5814 рублей, то сейчас можно ожидать цены примерно от 7,3 тысячи рублей и выше», — сказал Серков в разговоре с агентством «Прайм».

Ранее Центробанк предложил на 26% расширить коридор базового тарифа ОСАГО. Свою инициативу регулятор объяснил ростом стоимости автозапчастей. Для легковых машин базовую ставку тарифа по ОСАГО будут в индивидуальном порядке устанавливать страховые компании. Сумма будет в диапазоне от 1646 до 7535 рублей. Для общественного транспорта повышение составит 17,8%.