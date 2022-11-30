30 ноября 2022, 18:36
Россиянам назвали страны, в которых выгоднее всего отдохнуть на новогодние праздники
Цены на путевки в зарубежные страны стремительно возрастают в период новогодних каникул. Сайт «Политика сегодня» со ссылкой на экспертов сервиса «Яндекс.Путешествия» рассказал о самых выгодных направлениях.
Самыми недорогими странами для новогоднего отпуска являются Киргизия, Таджикистан, Узбекистан и Египет. Стоимость путевок для желающих отдохнуть на Красном море снизилась на 40%.
Реклама
Лучшими датами для вылета специалисты назвали 24,25 декабря и 2,4 января — в этот период сейчас фиксируется самая низкая цена.
Реклама
Туризм
Реклама
Реклама