Общество 30 ноября 2022, 18:36 Россиянам назвали страны, в которых выгоднее всего отдохнуть на новогодние праздники

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Цены на путевки в зарубежные страны стремительно возрастают в период новогодних каникул. Сайт «Политика сегодня» со ссылкой на экспертов сервиса «Яндекс.Путешествия» рассказал о самых выгодных направлениях.

Самыми недорогими странами для новогоднего отпуска являются Киргизия, Таджикистан, Узбекистан и Египет. Стоимость путевок для желающих отдохнуть на Красном море снизилась на 40%.

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Лучшими датами для вылета специалисты назвали 24,25 декабря и 2,4 января — в этот период сейчас фиксируется самая низкая цена.

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