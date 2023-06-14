Общество 14 июня 2023, 14:58 Россиянам назвали страну для отдыха, которая может заменить Турцию Турэксперт Барзыкин: КНР может изменить ситуацию на рынке туризма из-за безвиза для России Unsplash

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Россияне в большинстве своем сейчас отдыхают внутри страны. На это влияют стоимость туров и перелетов. В последнее время ценник вырос на путевки в Турцию. Ей в скором времени может составить конкуренцию Китай, который с июля вводит безвизовый режим для граждан России. Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в комментарии телеканалу «Царьград».

По его словам, сейчас поездки внутри Росси занимают более 80% от общих путешествий россиян. Еще до пандемии речь шла о 69%. Текущее состояние дел не связано со случаями за границей. Например, убийством гражданина РФ в Стамбуле или нападением акулы на россияне в Хургаде.

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«Влияет цена, которая увеличилась в целом на выездные направления, это касается и Турции, и Египта, и ряда других направлений, потому что перевозка стала дороже», — объяснил эксперт.

Это произошло из-за антироссийских санкций и колебаний курса доллара. Те, кто все-таки едут за границу, имеют расширенные возможности. Такие люди чаще всего выбирают ОАЭ или Турцию. Также начали ездить и в Тунис.

«Надеемся, откроется безвизовый Китай с июля, это будет кардинальное влияние на рынок», — отметил Барзыкин.

Ранее жители России пожаловались на отдых в Турции из-за возросших там цен.