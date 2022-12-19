Общество 19 декабря 2022, 13:21 Россиянам назвали сроки подачи документов для получения пособий Вице-премьер Голикова: онлайн-прием заявок на получение пособий начнется 28 декабря

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Российские семьи с доходами ниже прожиточного минимума смогут подавать заявки на получение пособий через сайт «Госуслуги» с 28 декабря. Очный прием документов в МФЦ и в клиентских службах Социального фонда начнется с 9 января 2023 года. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Она подчеркнула, что размер пособия на детей привяжут к финансовому положению семьи. Выплата составит 50, 75 или 100% детского прожиточного минимума в регионе. По словам вице-премьера, средняя сумма по России колеблется от семи до 14 тысяч рублей.

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Все нуждающиеся в деньгах семьи получат выплаты на детей до трех лет вне зависимости от очередности рождения ребенка.

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Размер выплат для будущих мам увеличат до 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума. Средняя сумма составит до 16 тысяч рублей.

Первые выплаты россияне получат во второй половине января.

Правительство утвердило порядок начисления единого социального пособия семьям с детьми, а также беременным женщинам. Средства назначат адресно в зависимости от уровня дохода, который должен быть ниже прожиточного минимума в регионе.